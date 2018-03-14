В Николаеве и области опять ожидают снег и метель

С воскресенья, 18 марта в Николаевскую область снова вернется непогода.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказали в Николаевском областном центре по метеорологии.

По имеющимся прогнозам, на территории области в воскресенье начнется дождь, который перейдет в снег. Осадки будут сопровождаться метелями и гололедом, местами налипанием мокрого снега. Ожидается, что непогода в основном затронет север Николаевской области и, возможно, сильного снега в Николаеве и на остальном юге региона не будет.

- Мы пока не можем точно сказать, когда и в какой мере непогода затронет город, - отметили в гидрометцентре.

Уточненные прогнозы появятся 15 марта, тогда можно будет говорить, насколько сильным будет снег и до каких показателей опустится температура.

Напомним, что с последствиями недавнего сильного снегопада пришлось бороться несколько дней.