На Николаевщине водитель грузовика, сдавая назад, наехал на водителя, который ремонтировал автомобиль

В четверг, 15 марта, автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» грузовой автомобиль совершил наезд на водителя «КАМАЗа», который чинил автомобиль, в результате чего мужчина получил травмы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Около 20:00 возле села Морское Березанского района водитель грузового автомобиля «Renault Magnum», двигаясь задним ходом, допустил столкновение с автомобилем «КАМАЗ», впереди которого находился водитель, который чинил автомобиль.

В результате дорожно-транспортного происшествия 43-летний водитель КАМАЗа с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.

«По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами»). Продолжается следствие», – говорится в сообщении.

Напомним, что на Николаевщине на трассе грузовик сбил пешехода - мужчина скончался на месте аварии.