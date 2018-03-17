На Николаевщине спасатели достали из Днепровского лимана тело погибшего мужчины

В пятницу, 16 марта, на Николаевщине местные жители обнаружили в Днепровском лимане тело погибшего мужчины .

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 19:45 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в селе Дмитровка Очаковского района местными жителями в акватории Днепровского лимана обнаружено тело 46-летнего мужчины.

Для извлечения привлекалось отделение 22-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели извлекли тело погибшего с помощью подручных средств.

«Внешним осмотром признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления окончательной причины смерти тело направлено в судебно-медицинской экспертизы», – отмечают в ведомстве.

Напомним, что во Врадиевке спасатели вытащили собаку по кличке Барсик из колодца.