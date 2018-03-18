На Николаевщине фура с прицепом слетела с дороги

В Новоодесском районе в воскресенье, 18 марта, с проезжей части съехал грузовик с прицепом.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвысайных ситуаций в Николаевской области.

«18 марта в 06:40 за экстренным номером 101 от водителя, поступила информация о том, что вблизи села Себино в Новоодесском районе, на автодороге Р-06 (205 км.) грузовой автомобиль IVECO с прицепом, съехал в кювет, и не может двигаться дальше. Спасатели 21 Государственной пожарно-спасательной части, с помощью буксировочного троса вытащили транспортное средство на проезжую часть, после чего тот продолжил движение», – говорится в сообщении.

Напомним, на Николаевщине «ВАЗ 2109» съехал с дороги, перевернулся и врезалась в дерево: один пассажир погиб, второй – в больнице.