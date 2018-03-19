На Николаевщине спасатели освободили 15 автомобилей, застрявших на заснеженной дороге

В период с 18 до 19 марта на Николаевщине спасатели 15 раз привлекались для оказания помощи автомобилям на дороге, которые попали в непогоду.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Подразделения Главного управления ГСЧС Украины в течение суток 15 раз привлекались для оказания помощи водителям, оказавшимся в сложных ситуациях. Так, выезды осуществлялись в Арбузинском, Братском, Вознесенском, Врадиевском, Витовской, Кривоозерском, Очаковском, Новоодесском и Первомайском районах. Из кюветов, снежных заносов, грунтовых дорог изъято 16 автомобилей, в которых находился 31 человек, в том числе 7 детей. Также спасатели сопроводили к больным и к больницам две кареты скорой медицинской помощи.

Кроме того, по данным ОАО «Николаевоблэнерго», из-за порывистого ветра, который вызвал обрывы линий электропередач, по состоянию на 7:00 19 марта, от электроснабжения отключены 27 населенных пунктов. К восстановительным работам привлечены 15 бригад.

На данный момент ситуация остается стабильной и контролируемой.

Напомним, что спасатели помогли доставить в больницу жителя Николаевщины, у которого случился микроинсульт.