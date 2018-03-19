В Николаеве из-за короткого замыкания горела крыша многоквартирного жилого дома

В воскресенье, 18 марта, в Николаеве на улице 7-й Слободской горела крыша одноэтажного жилого дома.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 23:03 на линию «101» поступило сообщение о пожаре одноэтажного жилого дома (на несколько квартир) на улице 7-й Слободской. На место происшествия были направлены отделения Государственного пожарно-спасательных частей Центрального и Заводского районов города, дежурная смена оперативно-координационного центра и автомобиль обеспечения аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС.

«Пожарными установлено, что горит крыша здания на площади 50 квадратных метров. В 23:33 пожар локализован, в 00:02 – ликвидирован. По предварительным данным, данное происшествие вызвало короткое замыкание электросети», – говорится в сообщении.

От ГСЧС работало 14 человек личного состава и пять единиц техники.

Напомним, что на Николаевщине спасатели потушили пожар в жилом доме и не допустили уничтожения здания