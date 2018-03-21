На Николаевщине спасатели вытащили более 20 машин, которые застряли на дорогах из-за снега и льда

В Николаевской области за прошедшие сутки спасатели из снежных ловушек достали 21 автомобиль и оказали помощь 22 людям.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

20 марта спасатели Николаевщины выезжали 15 раз для оказания помощи водителям, автомобили которых из-за гололеда попали в ловушку. Машины доставали из кюветов, грунтовых дорог и снежных заносов. Происшествия случились в Новобугском, Первомайском, Николаевском, Витовском, Казанковском, Кривоозерском, Арбузинском районах и Центральном районе Николаева. Самая сложная ситуация наблюдалась вблизи села Мигия Первомайского района, где спасатели отбуксировали 5 грузовых автомобилей, которые перекрыли движение транспорта.

Для мониторинга состояния автодорог в направлениях Березанского, Первомайского, Новобугского и Кривозерского районов работали четыре оперативные группы.

Напомним, что ранее николаевские спасатели оказали помощь 28 людям, застрявшим в автомобилях на заснеженной дороге.