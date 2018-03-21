Патрульные оштрафовали водителя, который оставил автомобиль на месте для инвалидов возле николаевского горсовета

У здания николаевского городского совета полиция составила административный протокол на водителя автомобиля, который припарковал его на месте для инвалидов.

Об этом стало известно после публикации в группе Автобыдло. Николаев на Facebook.

В среду, 21 марта, житель города сфотографировал автомобиль «Honda», который стоит на месте для инвалидов. В комментариях под этой записью пресс-секретарь управления патрульной полиции Николаева Виталий Душко опубликовал фотографию административного протокола, в котором указывается, что водителя оштрафовали на 1 тысячу 20 гривен.

Также в комментариях один из жителей города сообщил, что за рулем автомобиля была девушка, которая громко возмущалась во время составления протокола и спорила с полицией.

Ранее сообщалось, что николаевский дебошир припарковал свой автомобиль на месте для инвалидов, но полиция не дождалась его и уехала.