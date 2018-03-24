В Западной Австралии на берег залива выбросились 150 дельфинов - выжило только 15

На берег залива Хамелин в Западной Австралии выбросилось 150 дельфинов.

Об этом сообщает Perthnow.

Так, дельфины выбросились на берег ночью, поэтому большей части из них не удалось выжить. О пятнадцати выживших сейчас заботятся природозащитники, департамент промышленности и регионального развития и добровольцы.

Ночью их планируют вынести в море, поэтому пляж закрыли для посетителей. Также в департаменте опасаются, что такое количество мертвых туш может приманить к берегу акул.

По словам работника департамента Джереми Чика, отдел получил много предложений о помощи со стороны людей, однако их попросили избегать берега, так как на месте присутствует достаточно обученного персонала и добровольцев.

- Спасательным операциям будет мешать ухудшение, погодные условия, и мы должны обеспечить безопасность всех участников, прежде чем мы будем перемещать китов, - рассказал он.

Отмечается, что у умерших дельфинов берут образцы ДНК, чтобы попытаться определить возможные причины такого поведения.

Ранее сообщалось, что в Кении умер последний в мире северный белый носорог.