В Западной Австралии на берег залива выбросились 150 дельфинов - выжило только 15

На берег залива Хамелин в Западной Австралии выбросилось 150 дельфинов.
Об этом сообщает Perthnow.
Так, дельфины выбросились на берег ночью, поэтому большей части из них не удалось выжить. О пятнадцати выживших сейчас заботятся природозащитники, департамент промышленности и регионального развития и добровольцы.
Ночью их планируют вынести в море, поэтому пляж закрыли для посетителей. Также в департаменте опасаются, что такое количество мертвых туш может приманить к берегу акул.
По словам работника департамента Джереми Чика, отдел получил много предложений о помощи со стороны людей, однако их попросили избегать берега, так как на месте присутствует достаточно обученного персонала и добровольцев.
- Спасательным операциям будет мешать ухудшение, погодные условия, и мы должны обеспечить безопасность всех участников, прежде чем мы будем перемещать китов, - рассказал он.
The rising tide released this one from the beach but you can see how quickly it got itself stuck again. So bizarre.
Публикация от Rockafella Pictures (@gababylon) 22 Мар 2018 в 8:39 PDT
Отмечается, что у умерших дельфинов берут образцы ДНК, чтобы попытаться определить возможные причины такого поведения.
Ранее сообщалось, что в Кении умер последний в мире северный белый носорог.