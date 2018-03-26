В Новой Одессе водитель «Волги» сбил девочку

В городе Новая Одесса на Николаевщине 26 марта на улице Центральная автомобиль «Волга» сбил девочку.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

По его словам, девочка вместе со своей сестрой направлялись в школу и переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В это время они попали под колеса машины.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили факт случившегося. Водитель сразу после происшествия вызвал на место карету «скорой помощи» и полицию. Пострадавшую 12-летнюю девочку с переломом руки доставили в больницу. По факту ДТП начато уголовное производство предварительно по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве «маршрутка» сбила женщину на пешеходном переходе.