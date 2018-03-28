Николаевец на улице наткнулся на минометную мину времен Второй мировой

В Николаеве 26 марта мужчина на углу улиц Лазурная и Озерная нашел минометную мину калибром 82 мм времен прошлых войн.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Снаряд изъяла группа пиротехнических работ службы спасения и уничтожила его путем контролируемого подрыва.

«Уважаемые граждане! Помните о личной безопасности в случае обнаружения предмета, похожего на боеприпас. Ни в коем случае не трогайте его и не допускайте к находке посторонних лиц, особенно детей. Сообщите о происшествии по номерам экстренных служб 101 или 102», - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Очакове подростки нашли авиационную бомбу времён прошлых войн.