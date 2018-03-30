В Николаеве по неустановленным причинам горел «CITROEN»

В четверг, 29 марта в Заводском районе Николаева горел автомобиль «CITROEN».

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация, о пожаре припаркованного автомобиля на улице Гвардейской в службу спасения поступила в 5:30 утра.

По указанному адресу направлено отделение 3-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожарными по прибытию установлено, что огнем охвачено транспортное средство на площади четырех квадратных метров. В 5:44 пожар локализовали, 5:56 - ликвидировали, его причина устанавливается.

От ГСЧС работало пять человек личного состава и одна единица техники.

Напомним, что в ночь со вторника на среду, 21 марта, в 1:40 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре грузового автомобиля «Volvo», припаркованного на улице 1-й Ингульской города Николаева.