Пожары в Украине с начала года унесли жизни более 700 человек, - ГСЧС

С начала 2018 года в Украине из-за пожаров погибли 706 человек, еще 411 пострадали.

Об этом сообщает официальный сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Только за прошлые сутки огонь унес жизни троих украинцев, еще четверо пострадали.

За три месяца в Украине произошло 11,2 тыс. пожаров, более половины из которых — в жилом секторе.

ГСЧС отмечает, что с начала года украинские пожарные спасли 598 человек.

Как сообщалось, в Украине пройдет масштабная проверка безопасности всех торговых центров, школ и садов.