На Николаевщине полиция разыскивает 14-летнего подростка, который «ушел путешествовать» и не вернулся

Еланецким отделением устанавливается местонахождение несовершеннолетнего Рукавцова Владимира Павловича, который проживал в селе Воссиятское Еланецкого района Николаевской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Сообщается, что 31 марта после просмотра телепередачи о путешествиях и приключениях, он сообщил родителям, что собирается путешествовать. В 15:00 подросток ушел из дома, и до настоящего времени не вернулся. Его местонахождение неизвестно.

«Приметы: худощавого телосложения, волосы короткие светлые, рост 155-165 см, глаза темные, лицо овальное, лопоухий, нос курносый. Был одет: темно-синяя куртка с капюшоном, подкладка желтого цвета, вязанный коричневый свитер, серая футболка с рисунком спереди, черные подштаники и серо-зеленые брюки, зимние черные резиновые сапоги, шапка темно-зеленого цвета», – отметили в ведомстве.

Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют информацией о местонахождении Владимира Рукацова, срочно сообщить в Еланецкое отделения полиции по адресу: пгт. Еланец, улица Аграрная, 14 или по телефонам (05159) 9-14-47, 53-13-27, (096) 43-92-988, (068) 73-20-970, 102.

Напомним, что на Николаевщине полиция разыскивает мужчину и женщину, пропавших без вести.