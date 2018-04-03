На Николаевщине пиротехники уничтожили инженерную мину и семь реактивных снарядов

В воскресенье, 1 апреля, группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС уничтожила мину и семь реактивных снарядов, которые нашел местный житель на открытой территории.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Отмечается, что пиротехники путем контролируемого подрыва, уничтожили инженерную мину ТМ 35 и семь реактивных снарядов калибром 280 мм.

Накануне, 31 марта, опасные находки обнаружил 48-летний мужчина на открытой территории поселке городского типа Веселиново во время поиска металлолома.

«Местный житель заметил три предмета внешне похожи на боеприпасы, о чем сообщил по экстренному номеру 101. Во время обследования территории пиротехники ГСЧС дополнительно обнаружили еще 5 боеприпасов», – отметили в Госслужбе.

Напомним, что житель Очакова случайно откопал противопехотную мину.