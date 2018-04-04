В Южноукраинске спасатели открыли неисправные двери квартиры, в которой мужчине стало плохо

В Южноукраинске в понедельник, 2 апреля, спасатели дважды оказывали помощь людям, у которых случайно закрылись двери квартир.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Отмечается, что сотрудники 25-й Государственной пожарно-спасательной части дважды привлекались для оказания помощи гражданам в Южноукраинске. В первом случае спасатели с помощью шансового инструмента открыли неисправные двери квартиры и медиков к 30-летнему мужчине, которому стало плохо.

Второй раз сотрудники ГСЧС с помощью комбинированного подъема попали на балкон пятого этажа девятиэтажного жилого дома, на котором случайно закрылась 74-летняя хозяйка квартиры. С помощью спецоборудования спасатели открыли балконную дверь и пенсионерка попала в квартиру.

Напомним, что в Первомайске трехлетний ребенок закрыл мать на балконе - на помощь приехали спасатели.