САД обратится в прокуратуру из-за подрядчика, который вдоль дороги на Николаевщине повалил деревья и разрушил плодородную почву

Служба автодорог Николаевской области обратится в прокуратуру из-за подрядчика, который на обочине автодороги Т-1508 «Калиновка - Снигиревка - Березнеговатое» незаконно повалил деревья и снял плодородный слой почвы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Службы автодорог Николаевщины Андрей Максименко.

Максименко рассказал, что о возможном нарушении вдоль дороги Т-1509 в САД обратился председатель постоянной комиссии Николаевского облсовета по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села Юрий Кормышкин.

«Как следует из письма председателя комиссии и фотоматериалов, которые предоставили мне инспекторы Службы автомобильных дорог, есть основания полагать, что подрядчиком нарушении нормы экологического законодательства. В связи с этим, готовим обращение в прокуратуру области», – написал Максименко.

Также Андрей Максименко отметил, что САД не принимала работы по обустройству обочин и не оплачивала подобные работы.

Замглавы Николаевского облсовета Иван Кухта на своей странице в Facebook уточнил, что подрядчик использовал плодородную почву с полей для «укрепления» обочины по обе стороны дороги. При этом, по его словам, для этого по нормам должна использоваться специальная смесь. Из-за таких работ пострадали около 50-60 деревьев.

Кухта отметил, что также направил официальные письма областную госадминистрацию, экологическую инспекцию, управление Южного офиса Госаудитслужбы, САД и управление защиты экономики в Николаевской области Нацполиции с целью разобраться в ситуации и найти ответственных в кратчайшие сроки.

Напомним, на Николаевщине на территории защитных лесонасаждений незаконно срубили почти 140 деревьев.