В Канаде автобус юниорской хоккейной команды столкнулся с грузовиком - погибло 14 человек

В пятницу, 6 апреля, в Канаде автобус юниорской хоккейной команды «Хамболдт Бронкос» столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибло 14 человек.

Об этом сообщают BBC.

Около 17:00 по местному времени в канадской провинции Саскачеван в результате столкновения грузовика и автобуса, в котором находилось 28 человек, погибло 14 человек, включая водителя. Ещё 14 человек доставили в больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что спортсмены ехали на игру полуфинала Саскачеванской юниорской хоккейной лиги. В составе команд были игроки в возрасте от 16 до 21 года.

Ранее сообщалось, что под Киевом направлявшийся в цирк автобус попал в аварию: двое взрослых погибли, девять детей в больнице.