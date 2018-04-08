На Николаевщине из-за неосторожного курения загорелся жилой дом

В селе Садовое Снигиревского района в воскресенье, ночью 8 апреля, из-за тлеющей сигареты загорелся жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о возникновении пожара жилого дома по улице школьная в селе Садовое поступило спасателям в 00:48.

«По указанному адресу выехали отделения 24-й Государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана «Гороховское». По прибытию выяснилось, что хозяин курил в помещении и оставил непогашенным окурок. Началось тление домашней утвари, которое в дальнейшем переросло в горение. Существовала угроза распространения огня на все здание. Благодаря своевременно принятым мерам пожарные ликвидировали пламя», – говорится в сообщении.

В 01:30 пожарные локализовали огонь и в 02:00 полностью ликвидировали на площади 100 квадратных метров. К тушению привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Напомним, что в Николаеве и области 7 апреля зафиксировали 12 пожаров на открытых территориях. Признаки свидетельствуют, что это были поджоги.