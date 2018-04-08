В Нью-Йорке в небоскребе Трампа произошел пожар, есть погибший и пострадавшие

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Вечером в субботу, 7 апреля, возник пожар в здании Trump Tower в Нью-Йорке, в результате которого один человек погиб.

Об этом сообщает CNN

Возгорание началось в квартире в жилой зоне на 50-м этаже. Находившийся в квартире человек серьезно пострадал и был доставлен в больницу. Однако спасти мужчину не удалось.

По словам представителей пожарной службы, на месте работали около 200 пожарных. Причину пожара пока не называют.

Также сообщается, что количество пострадавших пожарных выросло до шести человек. Их доставили в больницу, угрозы их жизни нет.

В небоскребе располагается офис компании Дональда Трампа, в этом здании он с семьей жил до переезда в Белый дом.

Дональд Трамп на своей странице в Twitter поблагодарил пожарных за ликвидацию пожара.

"Пожар в Trump Tower ликвидирован. Он не получил широкого распространения, поскольку здание хорошо построено. Пожарные отлично поработали. Спасибо!" — написал глава Белого дома на своей странице в Твиттер.

Напомним, в январе в Нью-Йорке в небоскребе Трампа уже возникал пожар.

Роман Свиридов

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