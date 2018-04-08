На Варваровском мосту в Николаеве столкнулись три авто – проезд усложнен

В Николаеве в воскресенье утром, 8 апреля, на Южнобугском (Варваровском) мосту произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Об этом сообщают «Новости Н».

«Mitsubishi Оutlander», «Mitsubishi Lancer» и «Renault Dokker» двигались по мосту в направлении микрорайона Варваровка. В начале моста водитель «Mitsubishi Оutlander» притормозил, а за ним вслед затормозил двигающийся сзади водитель «Mitsubishi Lancer».

Одновременно водитель «Renault» не успел среагировать на смену обстановки и въехал в «Lancer», который от удара откинуло на «Оutlander».

В результате ДТП никто не пострадал, все три автомобиля получили механические повреждения.

Из-за столкнувшихся автомобилей на мосту образовался затор в направлении Варваровки. На месте происшествия работает патрульная полиция.





Напомним, в Николаеве на светофоре «BMW» «догнал» два автомобиля.