«Черепно-мозговая и гематомы»: В Лукьяновском СИЗО умер заключенный – в Минюсте сообщают, что он бился головой об стену

В киевской городской клинической больнице 9 апреля умер осужденный, доставленный из Лукьяновского следственного изолятора.

Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя главы Минюста Юрий Маслак, пишет «Громадське радіо».

У 22-летнего парня предварительно диагностировали синяки, ушибы и гематомы лица, а также открытую черепно-мозговую травму.

Молодого человека осудили 3 апреля по делу о грабеже, в тот же день его доставили в изолятор и поместили в камеру. Однако там его поведение стало неадекватным с признаками буйства: он бился головой о стену и другие предметы. Спустя два дня, 5 апреля, его перевели в спецкамеру в медицинской части, где из-за полученных ранений ему стало хуже. Потом его госпитализировали в городскую больницу, где он и умер в реанимации 9 апреля в 12:40.

В Минюсте допускают, что осужденный умер из-за ранений, которые нанес себе в первой камере.

По словам Маслака, врачи не нашли следов насильственной смерти, но окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в пятницу, 23 марта, в камере Николаевского следственного изолятора был найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который проходит по так называемому «делу Титова» в качестве подозреваемого. Также в ночь с субботы на воскресение, 24 марта, в одной из камер Николаевского следственного изолятора произошел пожар - подозреваемые выбили дверь.