В Николаеве возле Варваровского моста «МАЗ» сбил женщину – пострадавшую без сознания госпитализировали

В среду, 11 апреля, в Николаеве на улице Большая Морская перед Варваровским мостом грузовой автомобиль сбил женщину возле пешеходного перехода.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Грузовой автомобиль «МАЗ» двигался по улице Большая Морская со стороны Варваровского моста в сторону улицы Никольская. 60-летняя женщина переходила дорогу возле воинской части рядом с пешеходным переходом. Водитель автомобиля объяснил, что его ослепило солнце, из-за чего он не заметил вышедшую на дорогу женщину. Заметив пешехода мужчина свернул влево во избежание столкновения, однако все же совершил наезд.

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Как отметили в патрульной полиции, у водителя нет признаков алкогольного опьянения. Пенсионерке медики поставили диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. На данный момент она находится без сознания, ее госпитализировали.

Из-за ДТП усложнен проезд на мосту в сторону Большой морской - образовалась автомобильная пробка. На месте происшествия работает следователь и сотрудники патрульной полиции.

Фото из Viber-канала "ДТП и дороги Николаевской области" Фото из Viber-канала "ДТП и дороги Николаевской области"

Напомним, что в Николаеве в воскресенье утром, 8 апреля, на Южнобугском (Варваровском) мосту произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.