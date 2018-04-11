В селе Галициново из-за повышения цены на проезд местные жители блокируют автобус перевозчика

На Николаевщине в среду, 11 апреля, в селе Галициново Витовского района местные жители перекрыли дорогу автобусу, перевозчик которого поднял цену.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец.

Ранее сообщалось, что жители Корабельного района города Николаева протестовали против поднятия тарифов на проезд предприятием-перевозчиком «Алан-техно» в село Лиманы и Лупарево. Также протестующие написали заявление в районный отдел полиции с целью проверить законность поднятия тарифов на проезд в села.

Также напомним, что, по словам одной из жительниц, проезд с проспекта Октябрського до Галициново поднялся с 11 до 19 гривен.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что митингующие блокируют только автобус предприятия-перевозчика. На данный момент сотрудники Нацполиции охраняют правопорядок на данном участке дороги. Кроме того, представители перевозчика вместе с общественниками направились в Николаевскую областную государственную администрацию с целью решить вопрос касательно повышения стоимости проезда, поскольку, согласно договору, «Алан-техно» не имеет права в одностороннем порядке этого делать.