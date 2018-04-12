В Николаеве крымская прокуратура вручила подозрение в «самоволке» женщине, служившей в погранслужбе во время аннексии

В четверг, 12 апреля, в Николаеве представители прокуратуры Автономной республики Крым вручили подозрение в самовольном оставлении воинской части переселенке из Крыма, которая во время аннексии служила в Госпогранслужбе Украины на территории полуострова.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, представитель прокуратуры зачитал ей подозрение в совершении преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 407 («Самовольное оставление воинской части или места службы») Уголовного кодекса Украины. Подозреваемая в свою очередь отказалась принимать врученное ей подозрение, а ее представители вызвали наряд полиции. После вручения подозрения представители прокуратуры отказались от каких-либо комментариев и ушли, не дождавшись приезда полиции.

Женщина, подозреваемая в "самоволке" Представитель прокуратуры

Представитель Центра помощи участникам АТО при Николаевской ОГА Ольга Малярчук в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказала, что женщину подозревают в том, что она вовремя не явилась в воинскую часть после аннексии Крыма. Однако, со слов Малярчук, представители прокуратуры не предоставляют приказ о выводе подразделения на территорию Херсонской области. Также она отметила, что женщина является переселенкой и долгое время находилась в розыске в Херсонской области, хотя все это время жила в Николаеве и даже летала в Турцию.

Напомним, в Ингульском районе Николаева военная прокуратура ведет следствие в отношении 460 призывников, которые уклоняются от службы. Отметим, на Тернопольщине суд приговорил к 11 годам тюрьмы солдата, ушедшего в «самоволку» на 3 месяца.