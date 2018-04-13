В Николаеве два водителя «вооружились» лопатами и устроили «разборки» на дороге

В Николаеве 13 апреля между двумя водителями возник конфликт на дороге, уладить его они решили с помощью лопат.

Видео происшествия на своей странице в «Facebook» опубликовал Николай Услов.

Водитель белого автомобиля, судя по всему, решил доказать свою правоту при помощи саперной лопатки. В ответ на это водитель темного автомобиля достал из багажника садовую лопату и погнался за своим оппонентом.

Видимо, конфликт обошелся без существенных телесных повреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве два адвоката выпустили друг в друга по обойме из «травматов».