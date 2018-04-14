В Николаеве за выгул собак без намордников на горожан начали составлять протоколы - за повторное нарушение штраф и конфискация животного

В пятницу, 13 апреля, сотрудники патрульной полиции составили протокол на владельцев животных, гулявших со своими питомцами в сквере на улице Херсонское шоссе.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Николаевской области.

В управлении отмечают, что в городе участились вызовы по поводу нарушения правил выгула собак, а согласно ст. 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях выгул собак без поводков и намордников (кроме собак, в регистрационных свидетельствах которых сделана специальная отметка) влечет за собой ответственность в виде предупреждения или штрафа с предупреждением. Соответствующие дела будет рассматривать Административная комиссия.

«Если правонарушение совершено повторно в течение года, или в результате правонарушения причинен вред здоровью людей или их имуществу, санкция статьи предусматривает штраф, а также конфискацию животного, дело рассматривает суд», - говорится в сообщении.

В частности, руководство патрульной полиции обращается к николаевцам, что бы те «отвечали за тех, кого приручили» и выгуливали своих четвероногих на поводке и в наморднике, особенно если порода собаки относится к бойцовской или служебной.

Напомним, что в селе Санжейка, что на Одесчине, две среднеазиатские овчарки покусали до полусмерти 71-летнюю пенсионерку.