В Николаеве из-за неосторожности при курении сгорел балкон в переулке Радио

В Николаеве утром 15 апреля произошел пожар в доме в переулке Радио.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар заметили прохожие и сообщили о нем в службу спасения – горел балкон на втором этаже пятиэтажки. Спасатели спустя 13 минут после поступления сигнала потушили пожар на площади 2 кв.м, не допустив распространения огня на дом.

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине из-за неосторожного курения загорелся жилой дом.