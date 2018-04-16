В Одессе фура протаранила пассажирский микроавтобус, пострадали 11 человек

Грузовой автомобиль «Mercedes» и микроавтобус этой же марки столкнулись на перекрестке улиц Кордонная и Корнюшина в Одессе около 6:30 в понедельник, пострадали 11 человек.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы.

Водитель грузового автомобиля «Mercedes», двигаясь по Кордонной со стороны улицы Малиновского, не предоставил преимущество в движении автобусу «Mercedes», который шел по Корнюшина.

В результате столкновения за медицинской помощью обратились 11 человек. На месте происшествия работает следователь.

Среди пострадавших есть несовершеннолетний пассажир. Шестилетнего мальчика доставили в больницу с легкими телесными повреждениями.

Напомним, в Харькове столкнулись два авто, в результате семеро человек пострадало.