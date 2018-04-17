В Николаеве подросток на ходу выпал из задней двери «маршрутки»

Во вторник утром, 16 апреля, во время рабочей перевозки, из задней двери маршрутного такси №75, который ехал в сторону микрорайона Намыв выпал подросток. Однако водитель не смотря на это поехал дальше.

Об этом в группе «Автобыдло Николаев» сообщила Юлия Друца.

«Сегодня в 8.40 из маршрутного такси №75 на 3-й Слободской по проспекту Центральному подросток выпал из задней двери маршрутки, водитель уехал с места ДТП. Убедительная просьба всем, кто стал очевидцем этой трагедии, не оставайтесь равнодушными!» - написала тетя пострадавшего.

В комментарии под своим постом, она отметила что парень выпал спиной с «маршрутки» и пережил испуг, а также получил многочисленные ссадины и ушиб ноги. Также Юлия сообщила, что по данному факту пострадавший обратился в полицию.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области подтвердили данное заявление:

- На месте, когда приехал следователь по расследованию ДТП был только пострадавший, никаких свидетелей, никого. С его слов, он зашел в маршрутку 75, точную модель не помнит, то ли «Sprinter», то ли «Volkswagen», то ли белый, то ли бежевый, то ли молочный. Оперся на заднюю дверь и выпал, водитель остановился, не вышел и поехал дальше. Никаких переломов или серьезных травм нет. Скорая приехала, помазала его зеленкой и все. Парню 17 лет. Водителя разыскивают, - сообщили в полиции.

Напомним, что Хозяйственный суд Николаевской области взыскал с фирмы-перевозчика «Авто-Виола Плюс» 56 тысяч гривен в пользу страховой компании, которая выплатила соответствующую сумму местной жительнице, выпавшей из салона маршрутного такси на проезжую часть.