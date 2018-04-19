На полигоне «Широкий лан» прогремел взрыв в военной палатке – офицер 28-й бригады получил ранение голеней

Поздно вечером в среду, 18 апреля, на территории полигона «Широкий лан» в Николаевской области в одной из военных палаток произошел взрыв, в результате которого старший лейтенант 28-й механизированной бригады получил осколочные ранения обеих голеней.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

По информации собеседника издания, взорвался неизвестный предмет в печке для обогрева. Пострадавшего доставили в военный госпиталь с предварительным диагнозом взрывная травма. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняет военная служба правопорядка.

Напомним, ранее сообщалось о том, как ранним утром 13 марта на полигоне «Широкий лан» вспыхнула армейская палатка. В результате пожара один военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады погиб, еще семеро - получили ожоги разной степени.