На полигоне «Широкий лан» сгорела военная палатка: один военнослужащий погиб, еще семеро – с ожогами в больнице

Рано утром во вторник, 13 марта, на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области сгорела военная палатка. В результате пожара один военнослужащий погиб, еще семеро – с различными степенями ожогов доставлены в одно из медицинских учреждений Николаева.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно от источников в военной прокуратуре Николаевского гарнизона.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с печкой-буржуйкой в палатке.

По словам собеседника издания, пожар случился в 04:00, погибший служил в 92-й отдельной механизированной бригаде, которая прибыла на учения на полигон 10 дней назад.

На странице 92-й ОМБр в Facebook также подтверждают это происшествие. Отмечается, что пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы жизни пострадавшим военнослужащим нет.

По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Николаевский районный отдел полиции и военная прокуратура сейчас проводят следственные действия.

При этом в 92-й ОМБр также отмечают, что за день до трагедии, 12 марта, в палаточном городке Южный территориальный отдел пожарной безопасности провел проверку пожарной безопасности и не выявил никаких нарушений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что буквально за пару дней до случившегося в сети показали фото, на которых видно ужасные условия жизни украинских военнослужащих в палатках на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области. После чего военное руководство отреагировало на данную ситуацию и отметило, что в этом виновата погода, а проблема решена.

Хотя после этого заместитель командира 92-й отдельной механизированной бригады, подполковник Максим Марченко стал показывать, как на полигоне «улучшают условия проживания военнослужащих». А прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство по факту халатного отношения к военнослужащим, прибывающим на полигон.