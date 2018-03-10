Военное руководство отчиталось, что знает об условиях на «Широком Лане» и уверяют в ликвидации последствий

Военное руководство отреагировало на ужасные условий, в которых проживают бойцы на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области, и отмечают, что в этом виновата погода, а проблема решена.

Об этом говорится в сообщение на странице «Оперативного командования «Юг» в Facebook.

Как известно, ранее в сети показали фото, на которых видно ужасные условия жизни украинских военнослужащих в палатках на полигоне «Широкий Лан».

«Ситуация, сложившаяся из-за сложных погодных условий в Украине, в том числе и на Николаевщине, когда в последнее время выпало две месячные нормы осадков, следствием которых стало ухудшение бытовых условий в палаточном городке и другие неудобства, оперативно исправлены в кратчайшие сроки, восстановлено функционирование дренажной системы и продолжается поддержания в надлежащем состоянии другой инфраструктуры лагеря», – говорится в сообщении.

Кроме того, на странице указано, что руководство Вооруженных Сил Украины владеет информацией о состоянии дел всех аспектов жизнедеятельности войск и принимает соответствующие меры, в том числе и в отношении последствий влияния погодных условий на повседневную деятельность в местах их дислокации

Также военные показали и фото с полигона, где ситуация кардинально отличается от опубликованных ранее снимков.

Напомним, что ранее из-за условий на полигоне «Широкий Лан» уже возникали скандалы.

8 февраля 2016 года 46 бойцов 53-й бригады, возмущенные ужасными условиями содержания, вышли пешком из полигона «Широкий Лан» в Николаев, чтобы прийти к военному прокурору и рассказать ему об отношении к ним командования, ужасных условиях содержания. На следующий день после акции военных условия на полигоне начали понемногу улучшать. После жалобы бойцов военная прокуратура открыла уголовное производство.

Министерство обороны Украины за ситуацию, случившуюся с 53-й бригадой на николаевском полигоне «Широкий Лан», наказало семерых высокопоставленных офицеров, в том числе двух генерал-лейтенантов. Всего в деле о демарше бойцов к гауптвахте приговорили семерых офицеров 53-й бригады и двух чинов из ОК «Восток», которые признаны виновными в неудовлетворительных условиях, сложившихся на полигоне «Широкий Лан». Командира 53-й бригады Валерия Водолазского Николаевский районный суд приговорил к 10 суткам гауптвахты.

Отметим, что на «Широком Лане» уже есть один военный городок, который может вместить примерно одну бригаду военных. Его построили за американские деньги для международных учений «Си Бриз». Ранее уже экс-начальник «Широкого Лана» полковник Юрий Микула отказался разместить часть бойцов в этом военном городке. Ранее строительство нового городка на «Широком Лане» оценивалось в 100 миллионов гривен.

Также добавим, что в Минобороны показывали как на полигоне «Широкий Лан» продолжается строительство военного городка по европейским стандартам, которое обещали закончить в первой половине 2018 года.