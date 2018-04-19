В Первомайске автомобиль врезался в металлический отбойник – госпитализировали двоих человек

В Первомайске ночью 19 апреля случилось ДТП, в результате которого были госпитализированы водитель и пассажир легкового автомобиля.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции.

Водитель легкового автомобиля «Mercedes-Benz Е210», двигаясь по проезжей части улицы Грушевского, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

В результате столкновения 42-летний водитель и 25-летний пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение, где им оказали первую неотложную помощь.

Расследуется уголовное производство, начатое по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Устанавливаются обстоятельства ДТП, назначено проведение соответствующих экспертиз.

Напомним, что в Вознесенске водитель «ВАЗа» врезался в дерево и погиб – жена говорит, что ему стало плохо.