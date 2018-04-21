В Киеве на спортивной площадке прогремел взрыв – найдены следы самодельной бомбы

В Днепровском районе Киева на спортивной площадке прогремел взрыв.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

«В 8:04 на линию 102 обратился мужчина, который сообщил, что в доме по ул. Пожарского в Днепровском районе услышал хлопок, похожий на взрыв. На вызов прибыли взрывотехники, которые проводят тщательный осмотр», - сообщили в полиции.

На месте обнаружили детали самодельного взрывного устройства. Пострадавших в результате взрыва нет.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, что в Киеве неизвестные из гранатомета обстреляли здание «Киевгорстроя».