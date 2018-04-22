На Николаевщине пожарные трижды за сутки ликвидировали огонь в частных домовладениях

В пятницу, 20 апреля, подразделения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области трижды привлекались к тушению возгораний на территории частных домовладений.

Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области.

Так, в селе Ровное Очаковского района горела летняя кухня, в селе Николаевка Казанского района и в Новом Буге горели хозяйственные сооружения.

пожар в летней кухне пожар в летней кухне

Сотрудники ГСЧС отметили, что особенного внимания заслуживает пожар в Николаевке Казанского района.

«В результате того, что хозяйка дома сжигала мусор загорелось расположенное рядом хозяйственное сооружение, в котором находилась солома. Также огонь распространился на кровлю гаража, который находился рядом с очагом горения», - идется в сообщении.

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В 16:12 пожар площадью 50 м² локализировали, а в 16:50 - ликвидировали.

В тушении задействовали четыре человека личного состава и одну единицу техники ГСЧС. На данный момент, определяется точное количество потерпевших от отравления.

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Напомним, что в Первомайске горела квартира в пятиэтажном жилом доме, спасатели вытащили из огня 72-летнего мужчину.