На Черниговщине грузовик упал в моста в реку: есть пострадавшие

В воскресенье, 22 апреля, в Черниговской области грузовик сбил насмерть велосипедистку, после чего авто протаранило мостовое ограждение и упало в реку. Водитель грузовика утонул.

Об этом передает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

При осмотре места происшествия полицейские установили, что водитель грузовика ехал по мосту через реку в городе Борзна. На мосту он выехал на встречную полосу, чтобы вписаться в поворот. Во время этого, мужчина увидел велосипедистку и начал маневрировать, пытаясь избежать столкновения. Однако это ему не удалось, женщина на велосипеде от удара погибла



По предварительным данным, водитель потерял управление, фура сбила мостовое ограждение и влетела в реку. Вследствие этого водитель грузовика погиб.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение»). Начато досудебное расследование.

Напомним, что в Николаеве столкнулись две «маршрутки» – госпитализированы двое пассажиров и водитель.