В Николаеве прохожие нашли артиллерийский снаряд и минометную мину

В Николаеве пиротехники 22-23 апреля уничтожили два боеприпаса времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Один из снарядов – минометную мину калибром 82 мм обнаружил житель Николаева во время прогулки на Лагерном поле. Кроме того, уничтожили артиллерийский снаряд калибром 125 мм, который нашел прохожий на улице 2-я Набережная.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине пиротехники уничтожили два боеприпаса времен прошлых войн.