В Новом Буге столкнулись мопед и мотоцикл, погиб один человек

В городе Новый Буг на Николаевщине 28 апреля в ДТП погиб водитель мопеда.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На мосту в переулке Галерейном столкнулись мотоцикл «Honda» и мопед «Viper». 53-летний водитель мопеда погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель мотоцикла доставлен в реанимационное отделение медицинского учреждения.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»). Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция ищет свидетелей ДТП, в котором николаевец сбил насмерть женщину.