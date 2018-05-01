На затопленной канализационными стоками улице в Николаеве продолжаются работы – на ремонт коллектора нужно ₴20 миллионов

В Николаеве на улице Лескова во вторник, 1 мая, сотрудники «Николаеводоканала» проводят работы с ликвидации крупной аварии на канализационном коллекторе, а на полную замену разрушенного участка канализации нужно более 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 30 апреля ситуация с коллектором значительно ухудшилась. Своды канализации начали проваливаться вместе с асфальтом, а уровень стоков поднялся до проезжей части улицы. Местным жителям пришлось рыть траншеи и делать ограждения с наполненных песком мешков.

В то же время на странице «Николаеводоканала» в Facebook сообщается, что очередной провал по улице Лескова - уже четвертый за последнюю неделю. 27 апреля коммунальщики заменили 6 метров аварийного коллектора диаметром 1400 миллиметров.

«В очередной раз авария случилась из-за коррозии свода коллектора. Железобетонная труба была проложена еще в 1982 году и срок ее эксплуатации истек еще 11 лет назад. Песок и железобетон из провала на коллекторе закупорили трубу, и стоки начали выливаться через колодцы и в домах жителей по улице Даля», – рассказали на водоканале.

Сейчас аварийно-ремонтная бригада «Николаевводоканала» временно перекрыла коллектор по улице Даля, чтобы спасти жильцов от утечки канализации в домах. Чтобы дать возможность слесарям начать ремонт коллектора приходится насосами откачивать стоки из траншеи.

Также на ГКП «Николаевводоканал» пояснили, что аварийный коллектор имеет общую протяжность в 500 метров и на его замену нужно порядка 20 миллионов 322 тысяч гривен. При этом само предприятие не имеет таких средств, поскольку реконструкция сетей не заложена в тариф на водоотведение, поэтому вопрос выделения денег на реконструкцию канализации находится в компетенции депутатов Николаевского городского совета