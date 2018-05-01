В Днепре задержали мужчину, который на угнанном автомобиле сбил насмерть велосипедиста

В понедельник, 30 апреля, в Днепре патрульные задержали водителя, который сначала похитил автомобиль, а позже на нем попал в ДТП и сбил велосипедиста.

Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции в Украине.

«На Криворожском шоссе инспекторы услышали удар, характерный для ДТП. Через мгновение мимо на большой скорости промчался автомобиль «BMW» с разбитым стеклом и следами крови. Неподалеку патрульные увидели пострадавшего в результате ДТП велосипедиста. По словам очевидцев, наезд на него совершил водитель автомобиля «BMW». Пострадавший погиб на месте ДТП», - идется в сообщении.

Водителем оказался 33-летний мужчина, который остановил авто и бросился бежать. Свои действия он объяснить не смог.

В то же время на спец линию 102 обратился гражданин с сообщением, что неизвестный мужчина избил его и завладел его автомобилем марки «BMW». По ориентировке, похищенное транспортное средство было похоже на авто, причастно к смертельному ДТП.

Так, предполагаемому злоумышленнику придется отвечать за два уголовных преступления. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что ранее в Киеве машину разорвало на части от удара об столб: водитель скрылся с места ДТП.