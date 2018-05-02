В Одессе на Куликовом поле произошли потасовки между пророссийскими активистами и националистами

В Одессе на Куликовом поле произошли несколько стычек сторонников антимайдана с проукраинскими одесситами.

Об этом сообщает "Думская".

Традиционно куликовцы попытались прогнать экс-руководителя Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко и одного из его соратников. Стороны разделила полиция коммуникации. Около трех часов дня группа пророссийски настроенных гражданок выгнала с Куликова поля проукраинского активиста Игоря Бея. При этом вспыхнула потасовка.

Тем не менее серьезных столкновений удалось избежать. При этом с места проведения акции никого не выводили.

Митинг антимайдановцев на Куликовом поле уже завершился. Всего в нем приняли участие около двухсот человек. В среднем через рамки на Куликовом поле по оценкам полиции прошло около двух тысяч: как участников митинга, так и представителей проукраинских организаций.

На площади зачитывают биографии погибших, потом собираются запускать черные шарики и голубей.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.

Напомним, 1 мая в Одессе подстрелили скандального активиста Стерненко – нападавшего задержали.