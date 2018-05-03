В Сирии разбился российский истребитель, пилоты погибли

В районе сирийской авиабазы Хмеймим разбился российский истребитель Су-30СМ.

Об этом в Twitter сообщает международная группа расследователей Conflict Intelligence Team.

Самолет ВКС России рухнул в Средиземное море при наборе высоты после взлета с аэродрома. Оба пилота не успели катапультироваться и погибли.

«3 мая около 09:45 мск при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве РФ отмечают, что огонь по самолету не открывали: «по предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы», сообщает «Инетрфакс».

Напомним, что 6 марта при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26, в результате чего погибло 39 человек.