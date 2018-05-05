На Николаевщине в ближайшие сутки ожидается ухудшение погоды: дождь и гроза

В Николаевской области в период с 21:00 субботы, 5 мая по 21:00 воскресенья, 6 мая ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

По прогнозу Николаевского областного центра по гидрометеорологии, в Николаевской области будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/ с, температура ночью 11-16˚и днем ​​27-32˚.

В то же время в Николаеве: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-16˚, днем ​​29-31˚.

Также 7 и 8 мая ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем ​​повсюду кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 11-16˚, днем ​​23-28˚.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области по прогнозам синоптиков в период майских праздников осадков не ожидается, а температура воздуха прогреется до 31 градуса тепла.