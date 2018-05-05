В Киеве на штраф-стоянке сгорело более полусотни автомобилей

В Киеве пятого мая начался масштабный пожар на штраф стоянке. По предварительным данным сгорело 54 автомобиля.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.



Так, прибыв на место происшествия, пожарные установили, что на стоянке горит около 54 автомобилей. Общая площадь возгорания составила 200 м². В 14:108 пожар был локализован, а в 15:15 его полностью ликвидировали.

Также очевидцы опубликовали фото с места происшествия в группе ДТП.Киев в Facebook. По их словам, дым от места возгорания было видно за 8 километров.

Напомним, что 30 апреля на трассе «Николаев – Очаков» горел «Volkswagen».