В Киеве на штраф-стоянке сгорело более полусотни автомобилей

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В Киеве пятого мая  начался масштабный пожар  на штраф стоянке. По предварительным данным сгорело 54 автомобиля. 

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Так, прибыв на место происшествия, пожарные установили, что на стоянке горит около 54 автомобилей. Общая площадь возгорания составила 200 м². В 14:108 пожар был локализован, а в 15:15 его полностью ликвидировали.

 

 

 

Также очевидцы опубликовали фото с места происшествия в группе ДТП.Киев в Facebook. По их словам, дым от места возгорания было видно за 8 километров.

Напомним, что 30 апреля на трассе «Николаев – Очаков» горел «Volkswagen».

Олена Мельниченко

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