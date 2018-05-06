Из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки самолет, направлявшийся в Грецию, совершил экстренную посадку в Одессе

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6 мая в международном аэропорту «Одесса» совершил экстренную посадку самолет, который отправился из Киева в Грецию.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил советник главы Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«Полчаса назад пассажирский самолет, следовавший из Киева в Грецию, вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту Одессы по состоянию здоровья одной из пассажирок, гражданки Украины, которой стало плохо. Экстренные службы доставили женщину в медицинское учреждение, а самолет продолжил путешествие без нее», - пишет Руслан Форостяк.

Напомним, что в Китае самолет совершил экстренную посадку из-за нападения пассажира с шариковой ручкой на экипаж.

Євген Трофімов

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