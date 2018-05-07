В Мексике в кузове грузовика нашли тела девяти мужчин ранее считавшихся пропавшими без вести

На юго-западе Мексики возле города Тистла в штате Герреро в кузове грузовика обнаружили тела девяти мужчин.

Об этом сообщает «RBC» со ссылкой на «Reuters».

Власти сообщили, что тела, найденные в грузовике на дороге к Тистле, предположительно, принадлежали людям, которые числятся пропавшими без вести с 1 мая.

По факту нахождения тел начато расследование. Как отмечает «Reutres», всего в Мексике с 2007 года, когда началась фактическая война между преступными группировками за наркотрафик, было убито около 200 тыс. человек. Штат Герреро лидирует по числу убийств в стране.

Напомним, что в центре Харькова полиция нашла мешок с телом мужчины.