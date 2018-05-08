В Николаеве «маршрутчик» проехал по тротуару, по которому шли люди

В Николаеве 8 мая водитель маршрутного такси №44 проехался по тротуару в районе пересечения проспекта Центрального и улицы 3-й Слободской.

Видео нарушения опубликовали в Facebook-группе «Автобыдло Николаев».

«Госномер «героя», к сожалению, регистратор не запечатлел… Тротуар достаточно оживленный и народу там всегда много, а ему (все равно), растолкал всех и поехал!» - написал автор видео.

Судя по видео, по этому отрезку тротуара в момент нарушения шли люди. Также «маршрутчик» проехался прямо перед входом в пиццерию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве водитель «маршрутки» покурил «травы» и сел за руль.