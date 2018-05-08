В центре Николаева «BMW» столкнулась с троллейбусом

8 мая в Николаеве на пересечении улиц Большой Морской и Московской произошло ДТП с участием легкового «BMW» и троллейбуса.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

По словам водителя троллейбуса, «BMW» ехал со стороны улицы Спасской и не пропустил едущий в сторону улицы Соборной троллейбус №6. В результате столкновения легковушка получила значительные механические повреждения. Движение на указанном отрезке дороги частично затруднено.

Напомним, что на Николаевщине столкнулись две иномарки – один человек погиб, еще шесть получили травмы.