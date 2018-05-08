В центре Николаева «BMW» столкнулась с троллейбусом

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2528 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1516)   

8 мая в Николаеве на пересечении улиц Большой Морской и Московской произошло ДТП с участием легкового «BMW» и троллейбуса.

Об этом передает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

По словам водителя троллейбуса, «BMW» ехал со стороны улицы Спасской и не пропустил едущий в сторону улицы Соборной троллейбус №6. В результате столкновения легковушка получила значительные механические повреждения. Движение на указанном отрезке дороги частично затруднено.

Напомним, что на Николаевщине столкнулись две иномарки – один человек погиб, еще шесть получили травмы.

Євген Трофімов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия