Жительница Николаева пожаловалась на хамство «маршрутчика», которому мешают девушки с телефонами

В Николаеве водитель маршрутного такси №91 с государственным номером ВЕ7390АА стал цепляться к девушке, которая села в салоне автобуса недалеко от него и стала смотреть фото в телефоне.

Об этом сообщает сайт «Корабелов.Инфо» со ссылкой на рассказ местной жительницы.

«7 мая вечером, зайдя в «маршрутку» № 91 на остановке «Артема», я стала свидетелем непонятных требований водителя. Девушка, которая сидела сразу у двери, рассматривала фото в телефоне. Водитель стал на нее кричать, чтобы она выключила телефон и пошла в конец салона, поискала место себе там. А то она ему мешает и по закону не имеет права это делать! Кричал он долго, он продолжал свой ор, отвлекаясь от движения. Все пассажиры были возмущены таким поведением водителя. Чтобы вы понимали, все его выступление длилось с остановки «Артема», пока он набрал пассажиров, и до остановки «Янтарная», - сообщает женщина.

Помимо этого, он отметила, что в автобусе «сидения подранные и грязные, салон в аварийном состоянии, крыша залатана кусками б/у линолеума».

Добавим, что подобный инцидент с этим же водителем произошел около года назад. Как сообщали читатели «Преступности.НЕТ», водитель стал возмущаться, что недалеко от него села девушка и стала слушать музыку с мобильного телефона, через наушники. Он говорил, что ранее якобы попал в аварию из-за слушающих музыку пассажиров. При этом водитель кричал и оскорблял девушку, на замечания других пассажиров не реагировал. В итоге один из пассажиров подошел и ударил водителя, после чего тот успокоился.